В Україні відкрили багатонаціональні військові навчання Репід Трайдент – 2018 за участю підрозділів армій НАТО.

Про це повідомляє в Facebook прес-служба Міністерства оборони.

Урочисте відкриття навчань відбулася на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львівській області.

У цьогорічних заходах візьмуть участь військові підрозділи 10 країн-членів НАТО і 4 країн-партнерів НАТО, всього – 14 країн.

А саме – Україна, США, Азербайджан, Болгарія, Велика Ббританія, Грузія, Данія, Канада, Литва, Молдова, Німеччина, Румунія, Польща, Туреччина.

– Цього року Репід Трайдент – 2018 є наймасштабнішим спільним сухопутним вченням, – зазначають у відомстві.

За даними Міноборони, в цілому до навчання залучено понад 350 одиниць техніки і 2200 військових, що тренуються на Яворівському полігоні.

Заходи триватимуть 2 тижні (до 15 вересня включно) і складатимуться з двох фаз – командно-штабної та польової.













Найбільші в історії: в Україні стартували навчання НАТО / 7 фотографий

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про зміни до Конституції щодо прагнення України до інтеграції в НАТО та Євросоюз.

Фото: Rapid Trident 2018