Навіть не обіцяю. Гриневич про підвищення зарплат вчителям у 2019 році

Підвищення зарплати для педагогів у 2019 році в Міносвіти не обіцяють. Однак збільшення окладів може відбутися в рамках зростання мінімальної зарплати.

Глава Міносвіти Лілія Гриневич не може зараз обіцяти підвищення зарплати для педагогів у 2019 році, передає РадіоСвобода.

– Я навіть не обіцяю і не анонсую підвищення зарплати наступного року для окремих категорій педагогічних чи науково-педагогічних працівників. Бо наступний бюджетний рік буде дуже складним, це пікова виплата в рамках міжнародних зобов’язань України. Натомість буде те, що завжди є – підвищення для бюджетників, відповідно до зростання мінімальної зарплати, – сказала Гриневич.

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Вона також зауважила, що в міністерстві знають про проблему зарплати й навантаження для вихователів дитсадків і збираються полегшити роботу цієї категорії.

– Те, що у них більший робочий день – це правда. Вони не можуть взяти, як шкільний учитель, півтори ставки навантаження. Ми думаємо, в який спосіб можна мотивувати дошкільників, зокрема за інтенсивність праці…

Садочки зараз переповнені, ця проблема реально існує. Зараз ми будемо готувати зміни до закону про дошкільну освіту, – додала Гриневич.