PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Нова українська школа - заняття починатимуть з гімну і хвилини мовчання/

Нова українська школа – заняття починатимуть з гімну і хвилини мовчання

У Миколаївській області уроки і пари в навчальних закладах починатимуться з гімну України і хвилини мовчання за загиблими на Донбасі.

школа

Про це під час виступу в Миколаївському аграрному університеті повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко.

– Сьогодні я підписую важливе для себе розпорядження. Я довго вагався, але я визначився. І сьогодні я підпишу це розпорядження. Кожен урок у кожній школі, у кожному навчальному закладі в Миколаївській області перший урок повинен починатися з Державного гімну України і з хвилини мовчання за нашим хлопцям, – зазначив Савченко.

Читайте: Платні послуги у школах і садках – в МОН розповіли на що можуть збирати гроші

З 1 вересня в Україні запрацював пакет освітніх реформ Нова українська школа.

До слова, Факти ICTV з’ясували, що нового підготувала школярам та їх батькам реформа освіти.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Платні послуги у школах і садках – в МОН розповіли на що можуть збирати гроші
Ігри та тематичні уроки – нові методики викладання у Львові
Дисплеї та парти-трансформери: у Києві відкрили “розумну школу”
Чи готова дитина до першого класу: все, що потрібно знати батькам
Розвантажувальні дні і коли прокидатися. 5 порад батькам школярів від психолога
МОЗ розробило нові санітарні правила у школі
1 вересня після реформи: що змінилось на святкових лінійках
Навчання у школі
Коли у школах з’являться підручники – відповідь Гриневич
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка