Нова українська школа – заняття починатимуть з гімну і хвилини мовчання

У Миколаївській області уроки і пари в навчальних закладах починатимуться з гімну України і хвилини мовчання за загиблими на Донбасі.

Про це під час виступу в Миколаївському аграрному університеті повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко.

– Сьогодні я підписую важливе для себе розпорядження. Я довго вагався, але я визначився. І сьогодні я підпишу це розпорядження. Кожен урок у кожній школі, у кожному навчальному закладі в Миколаївській області перший урок повинен починатися з Державного гімну України і з хвилини мовчання за нашим хлопцям, – зазначив Савченко.

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