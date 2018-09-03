ООС: ворог атакував біля Широкиного і Водяного, трьох бойовиків знищено

За минулу добу бойовики на Донбасі 16 разів обстріляли позиції Збройних сил України, поранено 4 військовослужбовців, ще 4 отримали легкі ушкодження.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил (ООС).

– Російські окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене мінськими домовленостями, ворог не застосовував. Ворог вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, – йдеться у зведенні, опублікованій на сторінці штабу ООС у Facebook у понеділок вранці.

Як зазначається, незаконні збройні формування обстрілювали позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Шуми, Південне, Кам’янка, Мар’їнка, Березове, Павлопіль, Гнутове, Лебединський, Водяне та Широкине.

– 4 військовослужбовців протягом доби отримали поранення, ще 4 отримали легкі ушкодження. Усіх вчасно евакуйовано з позицій, доставлено до медичних установ, де вони отримують необхідне лікування, – відзначили в штабі.

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Відзначається, що від початку доби противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї 4 рази обстрілював українські позиції в районі Пісків, Водяного, Павлополя і Кримського.

За даними української розвідки, протягом доби трьох бойовиків знищено і ще 6 поранені.

Нагадаємо, 31 серпня у Донецьку вбили ватажка бойовиків “ДНР” Олександра Захарченка.