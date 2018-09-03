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Платні послуги у школах і садках – в МОН розповіли на що можуть збирати гроші

Державні і комунальні навчальні заклади можуть надавати платні послуги у сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури і спорту, але в позаурочний час – після уроків, на вихідних або канікулах.

Про це повідомила прес-служба Міносвіти у відповідь на запит Української правди.

Якщо заходи в школах чи дитсадках не фінансуються за кошти загального фонду державного і місцевих бюджетів, тоді їх повинні проводити у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні).

Тобто фотографи з мавпочками не можуть приходити в школу під час уроків дітей та надавати свої послуги. Те ж стосується платних спектаклів, концертів тощо.

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Додаткові платні послуги в закладах освіти регламентовані постановою уряду № 796 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності та спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами.

Установа освіти зобов’язана безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати.

До слова, Факти ICTV з’ясували, що нового підготувала школярам та їх батькам реформа освіти.

Фото: cheline.

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