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Погода в Україні на сьогодні, 3 вересня (КАРТА)

Погода в понеділок, 3 вересня, залишається сухою і теплою.

Локальні дощі можливі лише в західних областях країни.

Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталія Діденко.

– Всюди переважно сонячно і сухо. Температура повітря практично не зміниться, протягом дня очікується +25 …+ 33°С, на півдні +30… +35°С, – пише Наталія Діденко.

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Температура повітря на Заході складе +25 … +30°С, на сході країни цей показник сягатиме +28 … +30°С, на півдні – +26 … + 34°С, на півночі показник термометра коливатиметься між + 29 …+31°С, а в центральній частині України температура буде +29 …+ 31°С. Швидкість вітру 5-10 метрів в секунду.

До речі, раніше ми писали, якою буде погода у вересні.

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