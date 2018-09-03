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Порошенко анонсував зміни в Конституції щодо Криму

Найближчим часом Конституційна комісія скличе засідання для розгляду проекту змін до Конституції щодо кримськотатарської автономії.

Конституція України

Про це президент Петро Порошенко заявив на зустрічі з лідерами фракцій і груп ВР.

– Окремо хотів би наголосити щодо проекту змін до Конституції щодо Криму.

Найближчим часом буде скликана Конституційна комісія. Наші партнери з числа кримських татар беруть активну участь.

Також запрошую представників усіх фракцій на етапі підготовки взяти участь у роботі Конституційної комісії, внести свої пропозиції, проаналізувати, щоб ми не затримували забезпечення відповідних конституційних змін по Криму, – сказав президент.

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До слова, Петро Порошенко вже зареєстрував у ВР зміни до Конституції щодо прагнення України до інтеграції в НАТО та Євросоюз.

Фото: УНІАН

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