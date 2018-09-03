Порошенко впевнений, що Україна уникне воєнного стану

Президент України Петро Порошенко вірить, що вдасться уникнути обмежень демократії в умовах військових дій в Україні.

– Це для мене було дуже непростим рішенням, прийняти його і захистити перед парламентом, про те, що ні, ми не будемо вводити воєнний стан, оскільки цінності демократії для нас не менш важливі, ніж цінності суверенітету.

Я довіряю українській нації і народу, що ми зможемо пройти військові випробування без введення обмежень демократії, – сказав Порошенко під час дискусійного клубу в ліцеї Наукова зміна в понеділок у Києві, пише Інтерфакс-Україна.

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Нагадаємо, Порошенко обговорив зі спецпредставником США з питань України Куртом Волкером питання вирішення конфлікту на Донбасі.