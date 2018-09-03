Припинення дружби: Україна готує повідомлення для РФ

Президент Петро Порошенко до 30 вересня направить повідомлення РФ щодо припинення дії Договіру про дружбу, співробітництво та партнерство від 1997 року.
Договір про дружбу, співробітництво та партнерство з РФ від 1997 року не розривається, а припиняє свою дію через непродовження, заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з лідерами фракцій ВР, передає Інтерфакс-Україна.
– Я підкреслюю, що він не розривається, оскільки це складна і тривала процедура, а він припиняє свою дію у зв’язку з не продовженням, – наголосив він.
Порошенко додав, що питання продовження чи непродовження договору – в компетенції президента України.
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Після отримання необхідних документів від МЗС України, він має намір “у термін до 30 вересня направити зі своїм підписом повідомлення РФ про непродовження дії” цього договору.
Нагадаємо, наприкінці серпня Петро Порошенко доручив підготувати документи для розриву угоди про дружбу з Росією.
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