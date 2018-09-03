До Дня знань у Мелітополі встановили дитячий майданчик, який межує з кладовищем.

Про це у соцмережах повідомляють місцеві жителі.

За словами мелітопольців, дитячий майданчик з гірками, каруселями встановили минулої суботи, у День знань, однак він межує з кладовищем, яке навіть не огорожене парканом, а могили знаходяться буквально в п’яти метрах від гральної зони.

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У міській раді Мелітополя, яка встановила майданчик, поки ніяк не коментують ситуацію.





У Мелітополі дитячий майданчик встановили у 5 метрах від кладовища / 3 фотографии

Раніше в Мелітополі мати 3 дні не годувала немовля через що воно опинилося у реанімації.