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Україна передала американській армії 3D радар

Управління контрактами міністерства оборони США отримало від українського державного підприємства СЗТФ ПРОГРЕС радіолокаційну станцію 3D для протиповітряної оборони.

Про це повідомляє портал Defese Blog.

– Управління контрактами міністерства оборони США отримало від України радіолокаційну станцію 3D для протиповітряної оборони, – йдеться в повідомленні.

Радіолокаційна станція типу 36Д6М1-1 призначена для виявлення, розпізнавання та супроводження повітряних цілей на середніх і малих висотах в умовах інтенсивного застосування противником активних і пасивних перешкод.

Станція також здатна з високою ефективністю виявляти цілі, що летять на великих висотах, і може використовуватися як автономно, так і у складі автоматизованих систем управління ППО / ВВС.

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Відзначається, що раніше компанія ТОВ КІТ, пов’язана з Росією, неодноразово намагалася перешкодити поставкам української радіологічної станції у Сполучені Штати.

Нагадаємо, США готові збільшити поставки летальної зброї в Україну.

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