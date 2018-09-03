Україна в НАТО та ЄС – новий проект змін Конституції

Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про зміни до Конституції щодо прагнення України до інтеграції в НАТО та Євросоюз.

Про це на засіданні погоджувальної ради повідомила представниця президента в парламенті Ірина Луценко.

– Сьогодні президентом зареєстровані зміни до Конституції України щодо закріплення європейського, євроатлантичного напрямку розвитку, — сказала Луценко.

За її словами, зміни будуть внесені до трьох статей Конституції, які передбачають відповідальність парламенту, уряду та президента щодо євроатлантичного напрямку.

До того ж, Петро Порошенко хоче виключити положення, що дозволяє використовувати бази на території України для тимчасового перебування іноземних військ на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами, а також ратифікованими парламентом.

Йдеться про перебування Чорноморського флоту РФ на території кримського півострова.

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Окрім цього, за словами Андрія Парубія, Верховна Рада має намір розглянути ще шість блоків питань цієї осені, серед яких питання безпеки, бюджету, виборчого блоку, закону про мову, економічних законів та недоторканності.

До слова, за словами прес-секретаря президента Святослава Цеголка, ввечері в адміністрації президента відбудеться спеціальна зустріч керівників парламентських фракцій та груп.

– Зміни до Конституції мають бути ухвалені Верховною Радою максимально швидко, вважає президент, – підкреслив Цеголко.

Нагадаємо, у США серйозно розглядають перспективу вступу України в НАТО.

Фото: Palinchak/Dreamstime.com