Вбивство Шитюка: у Миколаєві затримали підозрюваного

Поліція Миколаєва затримала зловмисника, який причетний до вбивства вченого Миколи Шитюка.

У Миколаєві затримали чоловіка, який причетний до вбивства відомого вченого, дослідника Голодомору Миколи Шитюка, повідомляє прес-служба ГУНП Миколаївської області.

– Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів, в т. ч. моніторили велику кількість відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих в різних закладах в районі будинку, де було скоєно вбивство. У результаті правоохоронці встановили особу зловмисника і вирахували можливі місця його перебування. 25-річний житель Миколаївського району був затриманий на зупинці громадського транспорту, коли збирався їхати в місто, – йдеться у повідомленні.

Він заявив, що наніс ножові поранення вченому через сварку на ґрунті особистих взаємовідносин.

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Нагадаємо, у квартирі багатоповерхового будинку Миколаєва на перетині Центрального проспекту і 3-ї Слобідської знайшли тіло відомого вченого і дослідника Голодомору Миколи Шитюка.