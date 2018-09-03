PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Вбивство Шитюка: у Миколаєві затримали підозрюваного/

Вбивство Шитюка: у Миколаєві затримали підозрюваного

Поліція Миколаєва затримала зловмисника, який причетний до вбивства вченого Миколи Шитюка.

У Миколаєві затримали чоловіка, який причетний до вбивства відомого вченого, дослідника Голодомору Миколи Шитюка, повідомляє прес-служба ГУНП Миколаївської області.

– Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів, в т. ч. моніторили велику кількість відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих в різних закладах в районі будинку, де було скоєно вбивство. У результаті правоохоронці встановили особу зловмисника і вирахували можливі місця його перебування. 25-річний житель Миколаївського району був затриманий на зупинці громадського транспорту, коли збирався їхати в місто, – йдеться у повідомленні.

Він заявив, що наніс ножові поранення вченому через сварку на ґрунті особистих взаємовідносин.

Читайте: Хотіла стрибнути з греблі: у Запоріжжі врятували учасницю Синього кита

Нагадаємо, у квартирі багатоповерхового будинку Миколаєва на перетині Центрального проспекту і 3-ї Слобідської знайшли тіло відомого вченого і дослідника Голодомору Миколи Шитюка.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка