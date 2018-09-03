Вбивство журналіста Веремія: Чемес отримав 3 роки тюрми

Фігурант справи про тортури та викрадання під час Революції гідності Сергій Чемес уклав угоду зі слідством про повне визнання своєї провини. Його засудили до 3 років і 3 місяців позбавлення волі.

Сергій Чемес – один з обвинувачених у справі про викрадення, тортури майданівців у січні-лютому 2014 року, уклав угоду зі слідством про визнання провини за всіма статтями, які йому інкримінують, повідомляє Громадське.

Суд засудив його до 3 років і 3 місяців позбавлення волі. Чемесов зарахують термін відбутий ним в ІТТ, також на нього пошириться так званий закон Савченко.

У цілому засуджений пробуде під вартою близько 2 місяців.

У прокуратурі зазначили, що після затримання Чемес активно співпрацював зі слідством, давав викривальні показання проти інших фігурантів справи “тітушок”.

Його свідчення стали вагомими для встановлення вини Крисина, Сєрова, Чередника, Хачатряна.

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Безпосередньо Чемес не здійснював насильницьких дій щодо Іваненка та не стріляв у Веремія, а тримав його, поки не підбігли інші “тітушки”.

Адвокати Чемесова не оскаржуватимуть рішення суду.

У справі щодо Юрія Крисіна оголошено перерву до 12 вересня. Тепер він залишається єдиним обвинуваченим у справі.

До слова, раніше у Франції затримали Армена Саркісяна – організатора “тітушок”, які нападали та вбивали людей під час Євромайдану.

Вбивство журналіста В’ячеслава Веремія здійснила саме група Саркісяна, а Юрій Крисін був його “підшефним”.

Фото: Вікторія Рощина/Громадське