За наказом Путіна: в “ДНР” відправили сищиків – РосЗМІ

До окупованого Донецька прибула група російських “фахівців”, аби знайти вбивць ватажка “ДНР” Олександра Захарченка.

За інформацією російського видання Росбалт, у ніч на 2 вересня до окупованого Донецька за дорученням президента Росії Володимира Путіна прибули “фахівці” РФ, аби знайти вбивць ватажка “ДНР” Олександра Захарченка.

– Вчора вночі приїхала група від Путіна. Серйозні хлопці. Російський президент сказав: знайти і покарати, – повідомило джерело видання.

За його словами, підозрюваних, яких затримали раніше, вже відпустили.

– Реальних виконавців так і не затримали. Експерти стверджують, що на ту “закладку” пішло б не менше півгодини. Тому ті, кого затримали, причетні до неї бути не могли, – додало джерело.

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До слова, основною версією вбивства Олександра Захарченка в СБУ вважають “зачистку тих, хто в 2014 році сприяв введенню російських військ на Донбас”.