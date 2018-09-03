Здорожчання газу: коли в Україні введуть субсидії

В Україні введуть субсидії на газ для соціально незахищених верств населення до підвищення газових тарифів, тобто до жовтня.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв’ю Espreso.

– Для мене завдання при неминучості зміни ціни опрацювати всі механізми додаткового соціального захисту, щоб людей захистити, – зазначив Гройсман.

Глава уряду зазначив, що за допомогою в тому числі і підвищення цін на газ Україна зможе погасити частину зовнішніх боргів міжнародним кредиторам.

Дискусія щодо скорочення боргів завершується в уряді.

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– Стратегія полягає в тому, що за 10 років Україна повинна отримати мінімальний вплив боргів на ВВП і на життя кожного українця. Ось у чому і дискусія. І ми її ведемо близько року. Думаю, що ми її фіналізіруем вже у вересні, – додав прем’єр.

Нагадаємо, Україна може потроїти видобуток газу.