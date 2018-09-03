Здивував простотою! Порошенка помітили в рейсовому літаку з Лондона

Президента Петра Порошенка сфотографували в рейсовому літаку з Лондона до Києва, коли він власноруч складав речі на полицю.
Фото Петра Порошенка в літаку British Аirways опублікувала Катерина Козоріз.
– Друзі летіли з Лондона до Києва British Аirways і були здивовані, зустрівши незвичайного пасажира.
Він до всіх усміхався, сам складав на полицю свої речі і взагалі здивував простотою, – йдеться у повідомленні.
Фото: Kateryna Kozoriz/Facebook
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Користувачі припустили, що президент Петро Порошенко мабуть повертався з США, де був на прощанні з Джоном Маккейном.
До речі, Порошенко також запропонував перейменувати вулицю в Києві на честь Маккейна.
Фото: Kateryna Kozoriz/Facebook
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