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Здивував простотою! Порошенка помітили в рейсовому літаку з Лондона

Президента Петра Порошенка сфотографували в рейсовому літаку з Лондона до Києва, коли він власноруч складав речі на полицю.

Фото Петра Порошенка в літаку British Аirways опублікувала Катерина Козоріз.

– Друзі летіли з Лондона до Києва British Аirways і були здивовані, зустрівши незвичайного пасажира.

Він до всіх усміхався, сам складав на полицю свої речі і взагалі здивував простотою, – йдеться у повідомленні.

Фото: Kateryna Kozoriz/Facebook

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Користувачі припустили, що президент Петро Порошенко мабуть повертався з США, де був на прощанні з Джоном Маккейном.

До речі, Порошенко також запропонував перейменувати вулицю в Києві на честь Маккейна.

Фото: Kateryna Kozoriz/Facebook

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