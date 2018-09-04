4,5 тис. поправок. Одну з наймасштабніших реформ Рада розгляне восени

Восени Верховна Рада планує реалізувати одну з найбільш масштабних реформ – прийняття Виборчого кодексу. Наразі до нього внесено майже 4,5 тис. поправок.

Про це спікер ВР Андрій Парубій в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Виборчий кодекс зараз знаходиться на підготовці. У мене була розмова з керівником робочої групи. Він зробить все можливе, щоб до початку жовтня можна було розглянути всі поправки, – зазначив спікер ВР.

За словами Парубія, щойно буде рішення комітету, Виборчий кодекс одразу поставлять на голосування Ради.

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– Він є рекордним за кількістю правок – майже 4,5 тисячі. Я припускаю, що це може бути навіть не один, а два пленарні тижні розгляду Виборчого кодексу.

Вважаю це однією з наймасштабніших реформ, які цієї осені ми повинні пройти та розглянути, – додав він.

Тим часом Павло Клімкін в ефірі Свободи слова на ICTV розкрив справжні плани РФ в Україні.