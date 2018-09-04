Доба на Донбасі: окупанти збільшили кількість обстрілів

За минулу добу російсько-окупаційні війська 20 разів відкривали вогонь по українським військовим.

Минулої доби окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі, у результаті чого двоє бійців отримали поранення, повідомляє прес-центр ООС.

Прицільний вогонь вели з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

– Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Миронівський, Зайцеве, Шуми, Опитне, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське. Не дивлячись на дію шкільного перемир’я, противник помітно збільшив кількість обстрілів, – йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, минулої доби було знищено двох бойовиків, двох поранено.

Читайте: Конфлікт на Донбасі та ЗСУ – про що Порошенко говорив з Волкером

До слова, президент Петро Порошенко має намір закликати країни ЄС взяти шефство над відновленням міст Донбасу.