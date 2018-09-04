PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Доба на Донбасі: окупанти збільшили кількість обстрілів/

Доба на Донбасі: окупанти збільшили кількість обстрілів

За минулу добу російсько-окупаційні війська 20 разів відкривали вогонь по українським військовим.

Минулої доби окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі, у результаті чого двоє бійців отримали поранення, повідомляє прес-центр ООС.

Прицільний вогонь вели з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

– Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Миронівський, Зайцеве, Шуми, Опитне, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське. Не дивлячись на дію шкільного перемир’я, противник помітно збільшив кількість обстрілів, – йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, минулої доби було знищено двох бойовиків, двох поранено.

Читайте: Конфлікт на Донбасі та ЗСУ – про що Порошенко говорив з Волкером

До слова, президент Петро Порошенко має намір закликати країни ЄС взяти шефство над відновленням міст Донбасу.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Миротворці в Україні: коли чекати та чи допоможе
Петро Порошенко
Порошенко впевнений, що Україна уникне воєнного стану
Донбас ЗСУ АТО
ООС: ворог атакував біля Широкиного і Водяного, трьох бойовиків знищено
Бойовики порушили “шкільне” перемир’я. Поранені 5 військових ЗСУ
Доба на Донбасі: загинув український військовий
Бойовики почали масово заарештовувати громадян на Донбасі – Геращенко
4 тис. км від дому. Як бойовик Даронін “випадково” потрапив на Донбас
Думав, тут російськомовних розстрілюють: історія бойовика Седикова
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка