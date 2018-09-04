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Газпром має додатково виплатити Нафтогазу $100 млн – Вітренко

Сума штрафних санкцій за невиконання Газпромом рішення міжнародного арбітражу оцінюється у $100 млн.

Комерційний директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив, що за невиконання Газпромом рішення міжнародного арбітражу компанію чекають штрафні санкції у розмірі $100 млн, передає 5 канал.

– Вже приблизно $100 млн набігло штрафних санкцій, або ж відсотків, – сказав Вітренко.

Якщо ж оцінювати ще й витрати судових виконавців, то мова йтиме про сотні мільйонів доларів, які Газпрому доведеться заплатити крім боргу у $2,5 млрд.

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До слова, компанія Газпром призупинила свою програму зовнішніх запозичень у зв’язку з судовою суперечкою з Нафтогаз України щодо поставок газу.

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