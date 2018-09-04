Кредити онлайн: міфи про позики, в які час перестати вірити

Кредити онлайн продовжують завойовувати ринок, але в нашій країні у людей є деякі побоювання фінансових організацій. Процес отримання позики у багатьох асоціюється з затримками і колекторами в чорних куртках, які “вибивають” борги.

Кредити онлайн, які стали природним явищем в епоху інтернету, і зручність яких продовжує вдосконалюватися з розвитком смартфонів, вже змінюють свідомість українців на рахунок позик.

Якщо мікрокредити покликані вирішити фінансову проблему людини тут і зараз, коли ситуація застала зненацька або не хочеться позичати гроші у знайомих, то онлайн позики пішли ще далі. Тепер не потрібно кудись йти, щоб отримати необхідну суму, а зарахування грошей на кредитну карту відбувається до 2-х хвилин.

На прикладі лідера на ринку мікрокредитів – компанії Moneyveo – розвінчаємо міф про “злі” позики і доведемо, що в сучасному світі взяти гроші у борг – це швидко, зручно, а головне – кредитору можна довіряти.

Кредит онлайн: портрет позичальника

Мікрокредити в Україні бере величезна кількість людей. Наприклад, послугами лідера за кількістю виданих кредитів компанії Moneyveo вже скористалося більше 400 тис. людей, які взяли понад 1 млн позик на суму понад 3,5 млрд грн. Дуже часто українці не обмежуються одноразовим кредитом. Одна з причин цьому – прискорена процедура отримання наступного. Випадок, коли клієнт компанії Moneyveo отримав позику 161 раз – тому приклад.

Хто, на що, і на яку суму бере кредити? За статистикою, у фінансову скруту потрапляють абсолютно різні люди, яким необхідно швидко, зручно і надійно отримати суму, якої бракує. У компанії Moneyveo зафіксували, що позику беруть, як працівники сфери послуг, будівельники і держслужбовці, так і дрібні підприємці.

Клієнти в основному витрачають гроші на придбання техніки для дому, споживчі витрати, на подарунки родичам, на погашення кредитів інших організацій/банків, на лікування.

Взяти кредит: міфи, яких бояться українці

Лякає переплата і колектори. У компанії Moneyveo запевняють, що виконання зобов’язань – запорука того, що позичальник не зазнає непередбачених витрат зі своєї кишені. Говорячи про повернення коштів, тут теж не може бути проблем, адже умови прозорі й описані в договорі.

Лякають відсотки. Люди вважають мікрокредити дуже дорогими (600% річних – це і справді багато, проте високоризикові позики, які видає Moneyveo, не вимагають гарантій та поручництва). Головне тут розуміти, що кредит видається на термін до місяця, тому рахувати річні відсотки – некоректно.

Конфіденційність. Багатьом людям хотілося б залишитися анонімними під час оформлення кредиту. У компанії Moneyveo діє повна конфіденційність: немає дзвінків поручникам або родичам.

Кредит онлайн на карту: як працює?

Вибираючи позичальника, особливо важливо звернути увагу на його надійність. Наприклад, кредитна компанія Moneyveo робить ставку на довіру клієнта, у той час як інші організації/банки можуть відмовити потенційному позичальникові в кредиті.

Для заповнення заявки на отримання фінансової допомоги в компанії Moneyveo, потрібен лише доступ до інтернету й дані клієнта, а для отримання коштів – банківська карта, на яку будуть зараховані гроші. Кредитор приймає заявки цілодобово і без вихідних, щоб допомагати людям по-справжньому оперативно.

Основна перевага онлайн кредитів Moneyveo – це автоматичний кредитний скоринг клієнтів, що має високу швидкість прийняття рішень про видачу – до 2-х хвилин. А зарахування коштів відбувається протягом декількох секунд.

Цікаво, що 70% українців беруть позику зі смартфона. Це говорить про зручність мобільної версії та довіру до онлайн кредитів. При реєстрації в сервісі потрібно заповнити 50 полів, це займає не більше 15-20 хвилин.

Другий же кредит можна брати вже набагато швидше – 3 хвилини і гроші зараховані на кредитну карту (тому що всі поля вже були раніше заповнені клієнтом, його інфо зберігається).

Максимальна сума першої позики в компанії Moneyveo становить 4000 грн. При цьому перший кредит видається під 0,01% на день. Повторний кредит обійдеться людині в 1,7% на день. Максимальний термін кредиту – 30 днів.

Взяти кредит онлайн: 4 кроки

Лідер на ринку мікрокредитів кредитна компанія Moneyveo приймає заявки і видає позики цілодобово. Плюсом також буде відсутність комісії за погашення.

Онлайн-чат надасть всю необхідну інформацію (допоможе з оформленням позики і повідомить, коли і скільки необхідно повернути).

Отже, щоб взяти онлайн-кредит без “зайвих” етапів, необхідно:

заповнити онлайн-заявку

після введення персональних даних заявка відправляється на схвалення. Період підтвердження: 1-2 хвилини;

після підтвердження, електронна версія договору з фінансовою установою приходить на пошту, вказану в момент реєстрації;

для отримання позики, необхідно поставити електронний підпис.

Підводячи підсумок, можна сказати, що розвиток мікрокредитування у зв’язці з технологіями дозволив змінити думку українців щодо займів. Тепер люди вважають, що вирішення фінансових проблем за рахунок мікрокредитів – це швидко, надійно і безпечно, а не навпаки.