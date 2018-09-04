Київ відключать від холодної води – СПИСОК ВУЛИЦЬ

У Києві тимчасово відключать холодну воду через планові ремонтні роботи в системах водопостачання. Ремонти пройдуть за кількома адресами.

Київводоканал планує провести планові ремонтні роботи в системах водопостачання.

Через це в Києві буде тимчасово відключена холодна вода, повідомляє прес-служба компанії.

04 вересня з 22.00 до 06.00 05 вересня – вул. Антоновича, 50, 57, 59, 59-Б (ж/б); вул. Ділова, 11, 13, 20, 22, 22-Б, 22-В, 24 (ж/б); вул. В. Васильківська, 74, 76, 76-Б, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88-А, 90, 92 (ж/б), 78 (школа).

04 вересня з 10.00 до 20.00 – вул. Алма-Атинська, 39-А, 39-В, 39-Г, 39-Д, 39-Є, 41-А, 41-Б (ж/б).

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05 вересня з 09.00 до 20.00 – вул. Героїв Севастополя, 1, 5, 7, 9, 8, 5-А, 7-А, 7-Б, 10-А, 10-Б, 12, 14, 16 (ж/б), 3 (д/с), 3-А (прокуратура); бул. В. Гавела, 25, 27-А, 29.

06 вересня з 10.00 до 19.00 – вул. Качалівська, 9 (ж/б).

Нагадаємо, через підвищення вартості рідкого хлору для очищення питної води вартість водопостачання для споживачів зросте щонайменше на 2-3%.

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