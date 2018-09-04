Обговорення щодо нового українського правопису потрібно продовжити – Гриневич

Дискусія навколо нової редакції українського правопису говорить про те, що обговорення цього питання потрібно продовжити.

Міністр освіти та науки України Лілія Гриневич заявила, що потрібно продовжити громадське обговорення щодо нової редакції українського правопису та посилити інформаційну кампанію, передає Радіо Свобода.

За її словами, додаткова наукова дискусія дасть можливість долучити до обговорення науковців, які не є учасниками робочої групи.

– Коли ми матимемо більш-менш суспільно узгоджений варіант, він повинен бути спочатку затверджений Кабміном, розглянутий всіма центральними органами влади – і після того буде ухвалено рішення, – сказала Гриневич.

Читайте: Навіть не обіцяю. Гриневич про підвищення зарплат вчителям у 2019 році

Міністр додала, що зміни необхідні, оскільки багато нинішніх норм виникли у результаті русифікації української мови.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України оприлюднило проект нового правопису, який підготувала робоча група Української національної комісії з питань правопису.