Обшук і оточення: в Криму викрали кримську татарку

Жительку міста Старий Крим Зарему Куламетову викрали з громадських робіт, до яких її засудили окупанти.

Сьогодні, 4 вересня, близько 09.00 ранку силовики російського окупаційно-репресивного режиму викрали жительку міста Старий Крим Зарему Куламетову, яка була в парку на громадських роботах, і відвезли в невідомому напрямку.

Про цей інцидент повідомила Facebook-група Кримська солідарність.

Як видно на запису, силовики ФСБ Росії були на УАЗ Патріот та білій Газелі.

Люди повідомляють про автозаки на в’їзді до Старого Криму і оточення прилеглих до місця викрадення вулиць.

У кінці січня 2018 року окупанти прийшли з обшуком у будинок її сина – Гірая Куламетова, який був учасником минулорічних одиночних пікетів проти переслідувань мусульман на півострові. Його забрали, після чого рідні не могли розшукати викраденого декілька годин. Під час пошуків Зарема Куламетова “емоційно висловилася на адресу силовиків і опинилася під їхньою пильною увагою”, пише Кримська солідарність.

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Вже 24 лютого окупанти відкрили проти неї “кримінальну справу” за “образу представника влади”, а 23 квітня засудили до 250 годин робіт і штрафу 20 тисяч рублів.

Нагадаємо, проект резолюції щодо Криму представили в Сенаті США.