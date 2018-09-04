Підтримали агресію: в Дніпрі заборонять російські пісні

У Дніпрі розглянуть проект рішення щодо заборони композицій російських виконавців, які підтримали агресію проти України.

Місцева влада Дніпра пропонує заборонити публічне відтворення російських композицій, виконавці яких підтримали агресію РФ проти України.

Відповідний проект рішення оприлюднили на офіційному сайті міської ради.

Згідно з документом, мова йде про необхідність заборони виконання пісень у громадських місцях і транспорті, готелях, ресторанах, а також в установах культури і відпочинку.

Стежити за виконанням даного розпорядження будуть співробітники інспекції з благоустрою.

Читайте: У Дніпрі підняли найбільший прапор України

Проект рішення повинен бути винесений на голосування міськради.

Нагадаємо, 30 серпня помер російський співак і депутат Держдуми Йосип Кобзон, один з найактивніших прихильників агресії проти України.