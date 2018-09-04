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Погода в Україні на сьогодні, 4 вересня (КАРТА)

Сьогодні в Україні очікується спекотна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощі очікуються тільки в Закарпатській області. На решті території країни – без опадів.

Вітер північно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах 15-21° тепла, вдень підніметься до 26-31°.

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У Києві сьогодні опадів не очікується.

Температура вночі 15-17°, вдень – 28-30° тепла.

До слова, перша половина вересня буде по-літньому теплою, без холодних осінніх дощів.

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