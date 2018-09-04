Похорон Захарченка охороняла сотня озброєних бойовиків – ОБСЄ

“Церемонію прощання” з убитим ватажком “ДНР” Олександром Захарченком у Донецьку охороняла сотня бойовиків, деякі – з пістолетами та автоматами.

У Донецьку спостерігачі ОБСЄ стежили за зібранням, яке проводилося у зв’язку зі смертю Олександра Захарченка.

Принаймні сотня членів збройних формувань охороняла місце проведення зібрання, йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 3 вересня.

2 вересня спостерігачі бачили кілька тисяч осіб (чоловіків і жінок, віком від 18 до 60 років), які зібралися навпроти театру опери й балету, розташованого на вул. Артема, 82. Всі вони прийшли на анонсовану “церемонію прощання” із загиблим Захарченком.

– На фасаді будівлі театру було прикріплено великий плакат із портретом Захарченка. На місці були присутні принаймні сто членів збройних формувань, деякі з яких були озброєні автоматами та пістолетами. Вони охороняли місце події, – сказано у звіті.

– На бульварі Пушкіна, де стався вибух, спостерігачі також бачили щонайменше сто членів збройних формувань, деякі з яких були озброєні автоматами.

За словами деяких із них, їхня присутність на бульварі Пушкіна пов’язана з проведенням “навчань із протидії терористичним актам”, – додали в СММ.

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Раніше український волонтер Юрій Мисягін повідомив, що в день вбивства Захарченка вранці на окупованій території пройшов слух про тимчасове закриття кордону.

Об 11.00 з боку РФ заїхало два КамАЗи озброєних людей, які не перетинали кордон. Всі були екіпіровані у військову форму та мали зброю.

– А тепер давайте проаналізуємо трохи. О 9.30 пройшов слух про закриття пункту пропуску. Об 11.00 приїхали 2 КамАЗи спецури. У районі 17.30 в Донецьку знищений ватажок “ДНР”. Приблизно опівночі, коли пропускний пункт закритий, колона з 3 машин, приїхавши з боку Донецька ґрунтовими дорогами, не зупиняючись і без перевірки, перетинає кордон у напрямку РФ, – підсумував волонтер.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що похорон Захарченка пройде 3 вересня, однак згодом його перенесли на 2 вересня.

На церемонію прощання автобусами привезли масовку – працівників підприємств Донецька і студентів місцевих вишів.