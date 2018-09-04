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Рада оприлюднила текст змін до Конституції

4 вересня на сайті Верховної Ради з’явився текст змін, які президент Петро Порошенко пропонує внести до Конституції України.

конституция украины

Текст законопроекту №9037.

– Пропонована законодавча ініціатива має намір внести необхідні зміни до Конституції України для реалізації цілеспрямованого прагматичного курсу України на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору як стратегічних зовнішньополітичних пріоритетів держави, – йдеться в пояснювальній записці.

Також пропонується зафіксувати в Конституції і європейську ідентичність українського народу.

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У статті 85 пропонують визначити, що до повноважень Верховної Ради належить “визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору”.

Статтю 102 запропоновано доповнити положенням, що “президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору”.

Стаття 116 доповнюється новим пунктом, згідно з яким Кабінет Міністрів “забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору”.

Для внесення змін у Конституцію необхідно мінімум 300 голосів у парламенті.

До слова, вчора Порошенко зареєстрував у ВР зміни до Конституції щодо прагнення України до інтеграції в НАТО та Євросоюз.

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