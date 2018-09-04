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Схуд до 72 кг, читає Ремарка – активіст про стан Сенцова

Незаконно ув’язнений у РФ український режисер Олег Сенцов надіслав новий лист із колонії, в якому розповів про свій стан.

Олег Сенцов

Олег Сенцов написав листа активісту Олексію Гриценку, в якому розповів про свій стан.

За словами активіста, Сенцов “тримається бадьоро”. Режисер не збирається здаватися “і нас просить не здаватися в жодному разі”.

– Схуд до 72 кг. Просить писати і розповідати про те, що відбувається, оскільки інформацію отримує тільки з листів. Читає Ремарка, – написав Гриценко.

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– Додам позитиву. Олег планує “побачитися й обійнятися у хорошому ресторані”, – зазначив він.

Раніше Олег Сенцов із колонії повідомив про серйозні проблеми зі здоров’ям, у тому числі про дистрофію, анемію та гіпоксію.

Фото: УНІАН

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