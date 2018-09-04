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Свідоме розчленування України. Клімкін розкрив плани РФ в Україні

Росія не прагне реваншу, всі її зусилля спрямовані на те, щоб свідомо розчленувати Україну.

Про це глава МЗС України Павло Клімкін заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Росія прагне не реваншу проросійських сил в Україні. Росія прагне спочатку дестабілізувати, потім послабити Україну, а потім зробити так, щоб нас не існувало, – сказав він.

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Водночас міністр додав, що на сьогодні проросійська реальність в Україні більше неможлива.

– Все, що робиться, спрямоване на свідоме розчленування України. Це не реванш, не намагання змінити політичний баланс… Це намагання зробити так, щоб нас – України – не було, – наголосив Клімкін.

Раніше Павло Клімкін заявив, що Україна повинна докорінно переглянути всю договірно-правову базу з РФ. Найближчим часом міністр анонсував подальші кроки в цьому напрямку.

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