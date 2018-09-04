Журналісти дізналися меню і ціни в їдальні Верховної Ради.

Так, журналіст Апостофа дізнався, чим годують народних обранців.

Так, із традиційних українських страв у парламентській їдальні представлені: каша гречана (12,25 грн за 150 гр), картопляне пюре (16,84 грн за 150 гр), котлета по-київськи (44,80 грн за 128 гр), оселедець під шубою (32,80 грн 150 гр), зрази з капустою і грибами (18,20 грн 100 гр), вінегрет (32,80 грн за 150 гр.), сирники зі сметаною (32,84 грн 160 гр), та інше.

Із делікатесів можна замовити: бутерброди з червоною ікрою (55,39 грн), філе сьомги (160,61 грн за 100 гр), смажені тигрові креветки з помідорами чері (151,91 грн за 55 гр.), салат “Капрізе” з моцарелою (75,16 грн за 170 грам), відварний язик (850 грн за кг) і т. д.

Читайте: Як правильно їсти, щоб прожити довше







Цезар і шурпа по 35 грн – нове меню Верховної Ради / 4 фотографии

Нагадаємо, як змінилися ціни і субсидії з 1 вересня.