PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Цезар і шурпа по 35 грн - нове меню Верховної Ради/

Цезар і шурпа по 35 грн – нове меню Верховної Ради

Журналісти дізналися меню і ціни в їдальні Верховної Ради.

Так, журналіст Апостофа дізнався, чим годують народних обранців.

Так, із традиційних українських страв у парламентській їдальні представлені: каша гречана (12,25 грн за 150 гр), картопляне пюре (16,84 грн за 150 гр), котлета по-київськи (44,80 грн за 128 гр), оселедець під шубою (32,80 грн 150 гр), зрази з капустою і грибами (18,20 грн 100 гр), вінегрет (32,80 грн за 150 гр.), сирники зі сметаною (32,84 грн 160 гр), та інше.

Із делікатесів можна замовити: бутерброди з червоною ікрою (55,39 грн), філе сьомги (160,61 грн за 100 гр), смажені тигрові креветки з помідорами чері (151,91 грн за 55 гр.), салат “Капрізе” з моцарелою (75,16 грн за 170 грам), відварний язик (850 грн за кг) і т. д.

Читайте: Як правильно їсти, щоб прожити довше

image image image image
Цезар і шурпа по 35 грн – нове меню Верховної Ради / 4 фотографии

Нагадаємо, як змінилися ціни і субсидії з 1 вересня.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

конституция украины
Рада оприлюднила текст змін до Конституції
Зміни до Конституції, девальвація гривні та тарифи – чого очікувати в новому політичному сезоні
Політичні технології
Гречка, чорний піар і харизма: як політики впливають на наш вибір
Підвищення тарифів на газ – Рева уточнив ціни для споживачів
Політики
Політичні лідери незалежної України: від дисидентів до поетів
Евробляхи і підготовка до виборів. 5 завдань Ради на осінь
Здорожчання вантажних залізничних перевезень викличе зростання цін в Україні – економіст
Серпневий цінопад: які продукти істотно здешевшають
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка