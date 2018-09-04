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У 2019 в Раді сидітимуть мінімум 10 “президентів” – Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вважає нинішню осінь ”осінню шансів”.

Андрій Парубій

Про це він повідомив напередодні увечері в ефірі програми Свобода слова на каналі ICTV, відповідаючи на запитання щодо побоювань, що у зв`язку з майбутніми виборами депутати замість того, аби займатися реформами та законотворчістю, можуть займатися передвиборчою агітацією на робочому місці і вносити популістичні законопроекти.

– Звичайно, такі ризики існують. І звичайно, в рік, а перед нами президентські вибори, а потім парламентські, – політичні емоції будуть зашкалювати. В залі будуть сидіти як мінімум 10 кандидатів у президенти, – зауважив Парубій.

Він додав, що на певному етапі ”їхні президентські амбіції та емоції можуть бути важливішими, ніж загальний розвиток країни”.

– Ризики такі існують, – зазначив голова ВР.

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Водночас, Парубій вважає, що у виборчий рік легше збирати голоси за певні законопроекти і суспільству легше впливати на голосування кожного депутата.

– Тому я розглядаю цю осінь як “осінь шансів”, – підсумував він.

Як повідомлялося, Парубій розповів, чи продовжать дію закону про статус Донбасу.

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