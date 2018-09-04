У Криму оголошено евакуацію через хімвикиди на Титані

На Херсонщині прикордонники повідомили про хімічне забруднення повітря з території окупованого Криму.

Про це повідомляє прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби.

Зазначають, що протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону, на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з окупованого заводу Титан.

Зокрема, неподалік від КПВВ Чаплинка військовослужбовці зафіксували наявність токсичних речовин у повітрі.

Наразі прикордонники сповістили про забруднення органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи та евакуювали персонал з небезпечних місць.

Як повідомляє 4 вересня російське видання ТАСС, роботу заводу Титан вирішили зупинити на два тижні. Таке рішення прийняв так званий “глава республіки” Сергій Аксьонов.

– Сьогодні вночі…вперше гранично допустима концентрація сірчистого ангідриду перевищила норму. Ми вранці провели нараду, – сказав він.

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– Прийнято рішення всіх дітей міста Армянська шкільного та дошкільного віку, дошкільного – з мамами … відправити відпочивати в наші кримські санаторії. Усе буде за рахунок держави, – додав Аксьонов і оголосив канікули на два тижні.

За його словами, підстав для введення режиму надзвичайної ситуації в Армянську немає.

Нагадаємо, наприкінці серпня жителі Армянська в окупованому Криму виявили, що всі металеві предмети в будинках вкрилися дивною липкою іржею.

Фото: Держприкордонслужба