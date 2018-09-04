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Україна перегляне договірно-правову базу з РФ

Україна повинна докорінно переглянути всю договірно-правову базу з РФ. Найближчим часом будуть подальші кроки, запевнив Павло Клімкін.

Про це глава МЗС України Павло Клімкін заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Ми маємо докорінно переглянути всю договірно-правову базу з Росією. Те, що ми зараз робимо в рамках СНД, те саме має відбуватися з Росією.

Це не може бути зроблено одномоментно, але це буде зроблено, оскільки ми не можемо триматися на тій договірно-правовій базі, яка була в попередній реальності.

Будуть найближчим часом подальші кроки, ви їх побачите. Я свідомо деякі з них назвати не можу, але 100% це важливо, – сказав Клімкін.

Читайте: Біометричний контроль із РФ: як це працює

Коментуючи візовий режим із РФ, міністр зауважив, що нам потрібно не просто ставити печатку, а контролювати хто та як перетинає кордон.

– Якщо запроваджувати візовий режим, нам потрібен біометричний візовий режим. Саме в тому напрямку поступово маємо рухатись, – додав він.

До слова, в ефірі Свободи слова Павло Клімкін також заявив, що Україна передбачала ситуацію в Азовському морі та знала, що РФ почне піднімати ставки.

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