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В Україні можуть скасувати перехід на літній час – причина

В Україні можуть скасувати перехід на літній час у випадку прийняття відповідного рішення Європейським Союзом.

– У разі прийняття Європейським Союзом рішення про скасування переходу на літній час Мінекономрозвитку звернеться до Кабінету Міністрів України щодо можливості внесення відповідних змін до порядку обчислення часу на території країни, – повідомили в Міністерстві економічного розвитку, передає УНН.

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У відомстві також додали, що економічного обгрунтування щорічного переходу на літній час і інформації про зменшення споживання електроенергії при переведенні годинників в Мінекономрозвитку немає.

Раніше Факти ICTV писали, що кілька норвезьких компаній мають намір інвестувати в поновлювані джерела енергії в Україні до 300-400 млн євро.

Фото: dreamstime.

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