Вступна кампанія 2019: топ-10 змін для абітурієнтів

Правила вступної кампанії 2019 року в Україні можуть змінити. Проект змін МОН опублікував для громадського обговорення.

На сайті МОН розміщено для громадського обговорення проект Умов прийому до закладів вищої освіти на 2019 рік.

У представленому проекті можна виділити 10 основних змін і новацій.

Для вступу до вищих навчальних закладів у абітурієнтів прийматимуть сертифікати ЗНО з усіх предметів за 2018-й і 2019-й роки.

Подати можна буде сертифікати ЗНО за 2017 рік, однак крім оцінок з іноземних мов – англійської, французької, німецької та іспанської.

Право на навчання поза конкурсом отримають абітурієнти, які згодні працювати в сільській місцевості (педагоги та медики).

Щоб вступити на бажану спеціальність, потрібно набрати не менше 150 балів, а вступну кампанію скоротять для мінімізації корупційних ризиків.

На 2019 рік закладено 150 мінімальних балів з першого та другого конкурсних предметів на спеціальності галузей знань Право, Публічне управління і адміністрування і Міжнародні відносини, а також з другого та третього конкурсних предметів – на спеціальність Фармація, промислова фармація.

Фіксований перелік конкурсних предметів для вступу після 11 класу на бакалавра пропонується залишити також для вступної кампанії 2019 року.

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Пільги для учасників бойових дій будуть поширюватися не тільки на учасників АТО/ООС, але й на всіх вступників цієї категорії.

Для вступу до магістратури буде збільшено перелік спеціальностей, на які доведеться здавати єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Планується додати спеціальності Музеєзнавство, пам’яткознавство, Менеджмент соціокультурної діяльності, Інформаційна, бібліотечне та архівна справа, а також всі спеціальності галузей знань Богослов’я, Соціальні та поведінкові науки, Управління та адміністрування, Інформаційні технології, Публічне управління і адміністрування.

Вперше в цьому році передбачено набір абітурієнтів на молодшого бакалавра за двома сертифікатами ЗНО.

Ще одна важлива інновація – для надходження на бакалавра на основі молодшого спеціаліста за спеціальністю Економіка та спеціальностями галузі Управління та адміністрування потрібно подавати сертифікат ЗНО з української мови та літератури.

До слова, за результатами вступної кампанії 2018, десятку найпопулярніших напрямків навчання очолили філологія та право.

Фото: Міносвіти