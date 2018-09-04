Знищення політичної корупції: що змінить виборча реформа

Незабаром новий Виборчий кодекс поставлять на голосування у Верховный Раді. Одна з його особливостей – запровадження парламентських виборів за відкритими списками. Факти ICTV дізналися, в чому мета нової системи і як вона буде працювати.

Нещодавно спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив про наміри реалізувати виборчу реформу вже восени. Факти ICTV поспілкувались з політологом та директором аналітичного центру Політика Миколою Давидюком та з’ясували, чому стара система неефективна, які зміни може принести закон про відкриті списки та які шанси прийняття Виборчого кодексу.

Що маємо сьогодні

Сьогодні в Україні діє комбінована виборча система. Це означає, що 225 депутати, тобто 50%, обираються до Верховної Ради через мажоритарні округи. Там перемагає той, хто отримує більшість голосів. Саме тому перед виборами кандидати намагаються завоювати повагу жителів свого округу та вкладають гроші у ремонти, соціальну допомогу та ін.

А ще 225 кандидатів проходять у Раду через закриті партійні списки. Тобто виборець голосує за певну партію або блок партій. У випадку, якщо вона набирає більш ніж 5% голосів – проходить у парламент. За такої системи у депутатів є можливість купити собі місце в парламенті.

Проблема в недотриманні законів

Давидюк вважає, що недолік сьогоднішньої системи виборів у недотриманні депутатами та кандидатами законів:

– Негативи сьогоднішньої системи – це спотворення, бо насправді схожі системи можуть працювати в багатьох інших країнах. Наприклад, мажоритарка є в США чи у Британії, але вона не несе таких корупційних ризиків, які ми маємо в Україні.

Таку ситуацію зокрема спричинив комплекс проблем, що існують в Україні:

– Накладено на сьогоднішні реалії, на бідність, на російський фактор – ось і отримуємо таку ситуацію. Проблема в тотальному недотриманні самих законів. Вони не дотримуються в будь-якому вигляді – в ідеальному чи не в ідеальному.

До яких змін призведе реформа

Головна особливість нової виборчої реформи – це запровадження виборів за відкритими списками. Це відкрита система за якою депутати можуть балотуватися лише від партій у 27 округах (області України та по два округи на Київ та Кривий Ріг).

Прийшовши на округ виборець більше не буде голосувати лише за конкретного кандидата. Першочергово варто обрати партію, а потім одного з кандидатів, який є представником цієї партії. Таким чином виборці впливають на те, хто з обраних ними депутатів проходить у парламент від певної партії.

Для того, аби взяти участь у виборах, партія спочатку формує загальнонаціональний список своїх кандидатів, а потім розподіляє їх по 27 регіонам. Важливо, що один кандидат може балотувались лише в одному регіоні.

Відкриті списки зможуть вирішити проблему підкупу на округах та купівлі місць у партії. Давидюк пояснив, як це може працювати:

– Закон про відкриті списки знищить “партійні каси”. Ви, наприклад, рейтинговий кандидат, якого всі знають, люблять і у якого є своя аудиторія. Партія захоче 3 млн доларів. А ви заплатити не хочете чи не можете, або це пригнічує вас як людину. Ви цього не робите. А якщо будуть відкриті списки, то вони самі запропонують балотуватись від їх партії по одній із областей, де у вас найкращий рейтинг.

Що буде з мажоритарниками

Більше того, Виборчий кодекс знищить мажоритарну систему.

– Люди, які приходять на мажоритарку, більше грошей інвестують в покраску фасадів, ніж у реальні зміни. Мажоритарники стають елементом політичної корупції в парламенті. Тому, цей закон як мінімум дає натяк на те, що всі політичні, корупційні моменти будуть знищені. Але знову ж таки, 4400 поправок можуть знищити не те, що політичну корупцію, а сам закон, – зазначає Давидюк.

Ефективність

Допоки не проведені вибори, про ефективність реформи говорити складно. Особливо поки до законопроекту не внесли правки, яких нараховують близько 4,5 тис. Зокрема експерт стверджує:

– 4400 поправок. Від того чи їх приймуть чи ні –виборчий кодекс видозміниться кардинально. Скажемо так – одна кома може його видозмінити, а 4400 поправок можуть перетворити його у закон про використання державних недр. Рано говорити про те, чи буде він ефективний.

Шанс на ухвалення є

Виборчий кодекс може бути розглянутий вже у другому читанні у жовтні. Однак постає питання – чи готові депутати за нього проголосувати?

-Ті, хто обрались по марожитарці, голосувати про цей закон не будуть. Тому що вони не будуть пиляти гілку, на якій сидять. Але громадський тиск та тиск західних партнерів можуть призвести до того, що цей закон буде прийнятий. Тому тут виклик до суспільства – чи “дотисне” воно Верховну Раду, щоб вона проголосували за правильний закон, – вважає Микола Давидюк.

Реакція міжнародної спільноти

Ухвалення нового Виборчого кодексу – важливий крок до євроінтеграції. Так, зокрема у ЄС схвально висловились про ідею запровадження реформи, яка має на меті зменшення корупції у політичних колах.

– Я хотів би закликати всіх народних депутатів завершити роботу над цією критичною реформою та якнайшвидше ухвалити узгоджене й збалансоване виборче законодавство. Цю ключову реформу необхідно здійснити завчасно до початку важливого виборчого циклу 2019 року для забезпечення рівних умов для всіх учасників перегонів, – зазначив Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі у коментарі Українській правді.

Вже за рік в Україні стартують парламентські вибори. І саме українці зможуть вирішувати, хто з політиків вартий місця у парламенті. Розуміння системи виборів – це та складова, яка допоможе виборцям зробити свій вибір.

Таким чином, якщо все ж таки вдасться зробити парламентські вибори більш прозорими та справедливими, українці матимуть шанс бачити у Верховній Раді тих людей, які зацікавлені не лише в лобіюванні власних інтересів.

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Фото:dreamstime

Лілія Ященко