PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Виплати пенсій переселенцям: Верховний суд поставив крапку/

Виплати пенсій переселенцям: Верховний суд поставив крапку

Велика палата Верховного суду України відхилила апеляцію Пенсійного фонду та визнала незаконною практику відмови відділеннями Пенсійного фонду виплачувати пенсії тимчасово переміщеним особам.

Про це повідомила Дарина Толкач, координаторка з адвокації організації Право на захист, яка виступила ініціатором судового процесу, передає Громадське.

Велика палата залишила в силі рішення суду першої інстанції, згідно якого припинення виплат пенсій тимчасово переміщеним особам з підстав, не передбачених законом, вважається неправомірним. Це стосується у тому числі й так званої верифікації пенсіонерів-переселенців за списками СБУ.

ЧитайтеВ Україні з 1 січня зростуть зарплати і пенсії – на скільки

– Суть справи полягала у тому, що переселенці звертаються до суду і намагаються довести незаконність дій пенсійних фондів, які припиняють здійснювати їм пенсійні виплати на підставах, які не передбачені законом про загальнообов’язкове пенсійне страхування, — повідомила Толкач.

За її словами, Верховний суд ухвалив рішення у так званій показовій справі, тому воно буде застосовуватись до всіх подібних позовів переселенців до органів Пенсійного фонду.

Раніше Факти ICTV писали, що українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, незалежно від терміну, отримають всі виплати по пенсіях, які не виплачувалися.

Фото: dreamstime.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

виплати пенсій
Затримка пенсій: українці можуть не дочекатись виплат
500 колишніх заручників розповіли про катування в ОРДЛО
Ірина Геращенко
Київ говоритиме лише з Москвою, а не “мавпочками” Путіна – Геращенко
Активні та працюючі навіть у 90 – як живуть на пенсії у Португалії
Мінфін визначив список банків для виплат пенсій і зарплат
На окупованій Луганщині перестав працювати Vodafone
Заощадження на старість: яку пенсію хочуть українці
На окупованому Донбасі з кладовищ крадуть гранітні надгробки
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка