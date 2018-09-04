Виплати пенсій переселенцям: Верховний суд поставив крапку

Велика палата Верховного суду України відхилила апеляцію Пенсійного фонду та визнала незаконною практику відмови відділеннями Пенсійного фонду виплачувати пенсії тимчасово переміщеним особам.

Про це повідомила Дарина Толкач, координаторка з адвокації організації Право на захист, яка виступила ініціатором судового процесу, передає Громадське.

Велика палата залишила в силі рішення суду першої інстанції, згідно якого припинення виплат пенсій тимчасово переміщеним особам з підстав, не передбачених законом, вважається неправомірним. Це стосується у тому числі й так званої верифікації пенсіонерів-переселенців за списками СБУ.

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– Суть справи полягала у тому, що переселенці звертаються до суду і намагаються довести незаконність дій пенсійних фондів, які припиняють здійснювати їм пенсійні виплати на підставах, які не передбачені законом про загальнообов’язкове пенсійне страхування, — повідомила Толкач.

За її словами, Верховний суд ухвалив рішення у так званій показовій справі, тому воно буде застосовуватись до всіх подібних позовів переселенців до органів Пенсійного фонду.

Раніше Факти ICTV писали, що українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, незалежно від терміну, отримають всі виплати по пенсіях, які не виплачувалися.

Фото: dreamstime.