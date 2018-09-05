89,4 грн за півлітра. В Україні підняли ціни на горілку

Мінімальні оптово-роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби підвищуються на 12,4-19,6%, віскі, ром і джин – на 12%, коньяк – на 6,6-9,5% і вина – на 4,5-13,5%.

Відповідну постанову, яка набуде чинності через 10 днів після її опублікування, сьогодні ухвалено на засіданні Кабміну, передає Інтерфакс-Україна.

Таким чином, мінімальну роздрібну ціну на півлітрову пляшку горілки пропонується підвищити на 12,4% – до 89,4 грн.

При цьому мінімальні оптово-відпускні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби підвищуються на 19,6% – до 321 грн/літр 100%-го спирту.

Ціни на вина натуральні підвищено на 13,5% – до 42 грн за пляшку 0,7 л у роздробі, на кріплені вина і вермути – на 8,9% (до 49 грн), на шампанське за пляшку 0,7 л – на 12,4% (до 89 грн).

Також передбачено збільшення мінімальної оптово-відпускної ціни коньяку “три зірки” з 386,98 грн за 1 літр 100%-го спирту до 412,5 грн, роздрібної – з 597,3 грн до 641,6 грн, “чотири зірки”, відповідно, з 412,85 грн до 455,2 грн та з 645,17 грн до 696,7 грн.

Для коньяку “п’ять зірок” у документі мінімальну оптову ціну знижено з 495,95 грн до 481,6 грн, тоді як роздрібну підвищено з 692,6 грн до 758,3 грн.

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Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі запропонувало підвищити ціни на деякі алкогольні напої.