Адвокати підтримують чинну систему адвокатського самоврядування – опитування

Адвокати підтримують діяльність чинної моделі адвокатського самоврядування, яка передбачена законом про адвокатуру та адвокатську діяльність.

Про це свідчать результати опитування Функціонування інституту адвокатури України, проведеного Центром прикладних досліджень наприкінці серпня.

Так, понад 70% опитаних адвокатів позитивно оцінюють діючу систему органів адвокатського самоврядування. В ході дослідження також оцінювалися окремі напрямки діяльності Національної асоціації адвокатів України. Так, близько 80% опитаних позитивно оцінюють діяльність НААУ з розвитку адвокатського самоврядування. Особливо підкреслюються такі аспекти, як захист прав адвокатів – 44% оцінили її діяльність в цій сфері як добру, а 33% – як відмінну; сприяння професійному розвитку адвокатів 41% респондентів оцінили як добре, а 33% як відмінно. Під час дослідження також було оцінено ефективність витрачання адвокатських внесків, за рахунок яких утримується самоврядування. 74% адвокатів позитивно оцінили даний критерій. Ведення Єдиного реєстру адвокатів України, яке законом покладено на Раду адвокатів України, 76% респондентів оцінили позитивно, не задоволені реєстром лише 1,5% опитаних.

– Результати дослідження засвідчили, що більша частина адвокатів задоволена діяльністю НААУ і отримує користь від свого членства, – сказав директор Центру прикладних досліджень Андрій Каракуц.

Діяльність регіональних органів адвокатського самоврядування також дістала позитивну оцінку. Так, 52% респондентів оцінили на відмінно роботу Ради адвокатів свого регіону, 37% оцінюють роботу місцевих рад адвокатів як добру. Ці показники дещо вище, аніж оцінка роботи Ради України – 54% оцінили її як добру, 29% як відмінну. У той же час робота Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури оцінюється майже так само, як і кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатур регіонів – 49% добре і 33% відмінно проти 43% добре і 40% відмінно відповідно.

Результати опитування також засвідчили про прозорість діяльності адвокатського самоврядування. Близько 75%-80% опитаних адвокатів відзначили, що їм цілком вистачає одержуваної інформації про діяльність органів адвокатського самоврядування.

Опитування Функціонування інституту адвокатури в Україні проведе Центром прикладних досліджень на замовлення Української фундації правової допомоги з 16 по 23 серпня. Методом телефонного інтерв’ю було опитано 1000 адвокатів з усіх регіонів України. Генеральна сукупність виборки становила 40 тис. адвокатів.