Азовське море захищене. ЗСУ показали, як відбиватимуть атаку з неба

Україські Повітряні Сили днями провели у Приазов’ї комплексне тренування з нанесення ударів штурмовою авіацією по визначених надводних та морських цілях.

Відео з навчань оприлюднив прес-центр ООС.

До тренувань були залучені сили та засоби винищувальної, штурмової, транспортної авіації та інших підрозділів ПСУ.

– В ході тренування відпрацьовувалась ціла низка питань. Основні з них – це ведення радіолокаційної розвідки, прорив системи ППО, нанесення ударів штурмовою авіацією по визначених надводних та морських цілях в умовах інтенсивного застосування засобів ППО та РЕБ, перехоплення та знищення винищувальною авіацією повітряних цілей, знищення повітряних цілей підрозділами ЗРВ Об’єднаних сил, – йдеться у повідомленні.

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До слова, керівництву ЗСУ доручили вжити заходів через незаконні зупинки та огляд українських та іноземних суден, що йдуть в порти Азовського моря.

Фото: скрін відео ООС