PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Азовське море захищене. ЗСУ показали, як відбиватимуть атаку з неба/

Азовське море захищене. ЗСУ показали, як відбиватимуть атаку з неба

Україські Повітряні Сили днями провели у Приазов’ї комплексне тренування з нанесення ударів штурмовою авіацією по визначених надводних та морських цілях.

Українська авіація

Відео з навчань оприлюднив прес-центр ООС.

До тренувань були залучені сили та засоби винищувальної, штурмової, транспортної авіації та інших підрозділів ПСУ.

– В ході тренування відпрацьовувалась ціла низка питань. Основні з них – це ведення радіолокаційної розвідки, прорив системи ППО, нанесення ударів штурмовою авіацією по визначених надводних та морських цілях в умовах інтенсивного застосування засобів ППО та РЕБ, перехоплення та знищення винищувальною авіацією повітряних цілей, знищення повітряних цілей підрозділами ЗРВ Об’єднаних сил, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Провокації в Азовському морі – РФ змінила тактику

До слова, керівництву ЗСУ доручили вжити заходів через незаконні зупинки та огляд українських та іноземних суден, що йдуть в порти Азовського моря.

Фото: скрін відео ООС

 

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Свідоме розчленування. Клімкін розкрив плани РФ в Україні
Я вважаю, що конфлікту вдасться уникнути – Павло Клімкін про Азовське море
Україна перегляне договірно-правову базу з РФ
Ми розуміли, що РФ почне піднімати ставки – Клімкін про Азовське море
Припинення дружби: Україна готує повідомлення для РФ
РФ затримала українське судно в Азовському морі
США вимагають від РФ припинити тиск на Україну в Азовському морі
Розрив сполучення з РФ: Україна перекриє нелегальні автобусні перевезення
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка