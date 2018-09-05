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Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з протитанкових ракетних комплексів

Минулої доби бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не допущено.

Операція об'єднаних сил

4 вересня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил стала більш напруженою, проте була цілком контрольованою.

Російські окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, однак заборонене Мінськими домовленостями озброєння не застосовували, повідомляє штаб ООС.

Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На одній із ділянок ворог також застосував протитанкові ракетні комплекси.

Бойовики обстрілювали позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Щастя, Трьохізбенка, Кримське, Майорськ, Новгородське, Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Богданівка, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.

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Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не допущено.

За даними розвідки, протягом доби одного окупанта знищено та ще двох поранено.

До слова, зранку ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Раніше бойовики 20 разів відкривали вогонь по українським військовим на Донбасі – двоє бійців отримали поранення.

Фото: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation

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