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Дані про забруднення у Криму передали ООН і ОБСЄ

Інформацію про викиди речовин на півночі Криму передали в ООН, ОБСЄ, ВООЗ та Міжнародний комітет Червоного хреста.

Крим

Представник українського омбудсмена щодо дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим і Севастополя Ісмаїл Халіков заявив, що інформацію про викиди шкідливих речовин в районі Армянська на півночі Криму передали в ООН, ОБСЄ, ВООЗ та Міжнародний комітет Червоного хреста, передає Радіо Свобода.

– Цю інформацію передано до міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ, ВООЗ, організації Червоного хреста) з метою документування фактів порушення прав людини; в прокуратуру АРК – про відкриття кримінальної справи щодо осіб, причетних до порушення екологічних прав громадян на тимчасово окупованих територіях України і загрози їхньому життю, – сказав Халіков.

Також викликає занепокоєння той факт, що досі не оголошено надзвичайний стан і людей не евакуюють.

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До слова, так званий “глава” Криму Сергій Аксьонов визнав викид невідомої речовини на заводі Кримський титан в Армянську.

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