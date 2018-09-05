Еко-катастрофа у Криму: отруйні викиди зареєстрували на адмінкордоні з Україною

У Держприкордонслужбі повідомили про виявлення шкідливих хімічних речовин у повітрі уздовж адміністративного кордону з анексованим Кримом.

Помічник начальника Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби Іван Шевцов заявив, що військовослужбовці виявили шкідливі хімічні речовини у повітрі уздовж адміністративного кордону з анексованим Кримом, передає Крим.Реалії.

– Працює моніторингова група Держприкордонслужби України зі спеціальними пристроями, детекторами. Вони роблять заміри цілодобово. За останні три дні у нас є випадки виявлення шкідливих токсичних речовин у повітрі уздовж адміністративного кордону. Найбільшу кількість випадків виявлено між КПВВ Каланчак і КПВВ Чаплинка, – сказав Шевцов.

Про виявлені шкідливі речовини проінформували органи місцевого самоврядування, МНС, а також екологічні служби.

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До слова, інформацію про викиди речовин на півночі Криму передали в ООН, ОБСЄ, ВООЗ та Міжнародний комітет Червоного хреста.