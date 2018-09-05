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Google Pay в Україні: підключено ще 7 банків

Довідка Google Pay говорить про те, що сервіс тепер підтримують ще 7 банків України.

Google Pay

На сторінці довідки Google Pay з’явилася інформація про те, що сервіс додали ще в 7 банків України.

Станом на сьогодні в списку з’явилися:

  • МТБ Банк;
  • Альтбанк;
  • Місто Банк;
  • Юнекс Банк;
  • Акордбанк;
  • Радабанк;
  • Креді Агріколь Банк.

Наразі на сайтах цих банків немає інформації про можливості використовувати їх карти в сервісі Google Pay.

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Раніше в списках банків, які підтримують технологію, вказувалися Приватбанк, Ощадбанк, ПУМБ, Банк Південний, УкрСиббанк, Монобанк, Таскомбанк, Альфа-Банк, ОТП Банк і Банк Восток.

До слова, Нацбанк України дозволив фінустановам перейти на спрощену процедуру перевірки клієнтів.

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