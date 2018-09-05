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Хімвикиди в Криму: на заводі могли зберігати бойові отрути

Через ситуацію на заводі Кримський титан у Криму Рефат Чубаров пропонує Києву звернутися в Організацію з боротьби з хімічною зброєю.

Ймовірною причиною екологічної катастрофи, яка нині розгортається в анексованому Криму, може бути витік бойових отруйних речовин.

Таке припущення висловив під час засідання Верховної Ради народний депутат і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає 5.ua.

– Деякі експерти вважають, що причиною екологічної катастрофи, яка почала розгортатися на Кримському півострові, може бути втрата контролю російською армією над бойовими отруючими речовинами, які вони можуть зберігати на території заводу Кримський титан.

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У цій ситуацію вважаю необхідним звернення української держави, зокрема МЗС, до Організації з боротьби з хімічною зброєю. Для того, щоб вони здійснили моніторинг ситуації на території навколо заводу, – заявив Чубаров.

Як повідомлялося, вчора, 4 серпня, окупанти у Криму зупинили роботу заводу Кримський титан нібито через хімічні викиди.

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