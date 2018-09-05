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Хімвикиди в Криму почалися після влучання снаряда – розвідка

Російські військові влучили снарядами у відстійники відходів на заводі Кримський титан.

Російські окупанти намагаються приховати масштаб екологічної проблеми і уникнути відповідальності за її виникнення, шляхом поширення в ЗМІ неправдивих повідомлень, які дезінформують суспільство про реальний стан екологічної небезпеки в Криму.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, передає Liga.net.

За даними української розвідки, 13-19 серпня під час тренування з прикриття адміністративного кордону з Херсонською областю, підрозділи ЗС РФ проводили стрільби в районах розташування відстійників відходів хімічного виробництва титанового і содового заводів.

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– Внаслідок влучень снарядів, зазначені об’єкти були пошкоджені, що призвело до істотного погіршення екологічної обстановки на всій півночі окупованого Криму, – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці серпня жителі Армянська в окупованому Криму виявили, що всі металеві предмети в будинках вкрилися дивною липкою іржею.

Як повідомлялося, вчора, 4 серпня, окупанти у Криму зупинили роботу заводу Кримський титан нібито через хімічні викиди.

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