Кабмін звільнив в.о. глави ДФС Мирослава Продана

Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана за його власною заявою.

Виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан подав заяву на звільнення за власним бажанням, Кабмін оголосив конкурс на заміщення вакантної посади глави відомства, повідомила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова, пише Інтерфакс-Україна.

– Питання, про яке ми з вами вже давно дискутували, це проведення конкурсу на позицію глави ДФС. Проведення такого відкритого та прозорого конкурсу є дуже важливим для подальшої реформи, у тому числі ДФС. Сьогодні уряд прийняв рішення про початок та оголошення такого конкурсу, – сказала вона після урядового засідання в середу.

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– Щоб уникнути конфлікту інтересів, в.о. глави ДФС прийняв рішення звільнитися за власним бажанням, уряд це рішення підтримав. До проведення конкурсу виконувати обов’язки глави ДФС буде Олександр Власов, – сказала вона, уточнивши, що Власов три роки очолював спецпідрозділ податкової міліції ДФС Фантом.

Нагадаємо, Генпрокуратура прийшла з обшуками до керівництва ДФС Житомирської області.

Фото: УНІАН