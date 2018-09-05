Кремль визнав окупацію Донбасу, відправивши слідчих – Геращенко

РФ у Мінську відмовилася надати Україні та ОБСЄ інформацію про відправку, в порушення всіх законів, своїх слідчих на Донбас.

Представники Росії на засіданні гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у середу в Мінську відмовилася надати інформацію українській стороні та ОБСЄ про відправку, в порушення українських і російських законів, будь-яких слідчих на Донбас для розслідування загибелі глави “ДНР” Олександра Захарченка в Донецьку .

Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

– Українська сторона зажадала від РФ негайно надати повну інформацію щодо фактів і заяв, що з’явилися в ЗМІ, що російська сторона направила на окупований Донбас якихось слідчих розслідувати вбивство ватажка бойовиків, – написала Геращенко у своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу за підсумками зустрічі підгрупи.

За її словами, по-перше, це грубе порушення українського законодавства, оскільки на українській території слідчі дії можуть вести тільки українські слідчі органи, або – з дозволу відповідних структур, а Київ росіянам таких дозволів не давав.

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По-друге, це і порушення Кримінального кодексу РФ, який передбачає, що слідчі органи можуть працювати тільки на території федерації.

– І фактично, це визнання окупації РФ Донбасу, якщо там шастають уже не тільки військові, ФСБшники, потіряшкі, а й слідчі, – додала Геращенко.

Як повідомляли ЗМІ, після смерті Захарченка Путін відправив на Донбас “фахівців”, аби знайти убивць ватажка бойовиків.

Фото: УНІАН