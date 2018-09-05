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Не надають медичну допомогу: у Балуха почалися сильні болі у печінці

У незаконно засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха сильні болі в печінці. Необхідна медична допомога йому не надається.

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Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на його адвоката.

– У Володимира був напад сильного болю в печінці, він продовжує втрачати вагу. Зараз українець перебуває в камері з постійним відеоспостереженням. Балух вважає, що в ракурс камери потрапляє навіть туалет, — йдеться в повідомленні.

Читайте: Чийгоз: Важкий стан Балуха ігнорують

Нагадаємо, станом на 5 вересня Балух голодує 172 дні. За час голодування він втратив 30 кілограмів ваги.

Фото: Mariana Betsa/Twitter.

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